Moral verdi

Lefkoşa Rum Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji profesörü Petros Karayiannis Kıbrıs’ta temmuz ayına kadar koronavirüsü vakalarının tecrit edilip tamamen temizleneceğini; ancak o zaman bile virüsün giriş kapılarından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yeniden girmesi olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.

Şu an Çin’de olanın yani sıfır vaka ve sıfır ölümlerle açıklamalara rağmen her geçen gün virüsün başka bir ülkeden giriş yapması olasılığı olduğuna dikkat çeken Karayannis “bundan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

İngilizlerin eğer kullandıkları model doğruysa, durumun gelecek yıl haziran ayına kadar devam edeceğine inandıklarını ama kendisinin bu konuda kuşkulu olduğunu söyledi.

Profesör Petros Karayiannis devamla şöyle dedi:

“Durum çok zor ve bizim vakalarımızın nasıl gelişeceğini belirlemek çok zor. Alınan önlemler nedeniyle önümüzdeki iki ay içinde fark görmeye başlayacağımıza inanıyoruz. Eğer aşırı sayıda vaka olmazsa bir ay sonra temiz olacağımızı söyleyebiliriz. Eğer her şey iyi giderse yüksek vaka sayısı olmaması durumunda mayıs ayı içine kadar durum netleşecek”.

“İngiltere için, eğer hesapladıkları gibi durumu kontrol dışı bırakırlarsa o zaman bizim de sorunlarımız olacak çünkü önlemleri kaldırırsak virüsün geri gelme riski var.

“Biz bu arada önlemleri gevşetebiliriz ve ülkeye giriş noktalarında önlemleri sürdürebiliriz.”