Coronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolarlık bağış yaptı

Blake Lively ve Ryan Reynolds, Coronavirüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı. 43 yaşındaki Deadpool yıldızı ile 32 yaşındaki Gossip Girl oyuncusu, yaptıkları bağışı Instagram hesaplarından ayrı ayrı paylaştı. Ryan Reynolds, “Covid-19 acımasızca yaşlı insanları ve düşük gelirli aileleri etkiliyor. Blake ve ben 1 milyon doları Feeding America ve Food Banks Canada arasında bölüştürdük. Verebiliyorsanız bu organizasyonların yardımımıza ihtiyacı var” mesajını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 11:16