Bir ilk yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine ''Coronavirüs tedbirleri'' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alan dün saat 00.00 itibarıyla kapatıldı.

Özellikle sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için akın edilen İstanbul Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, sahilde kimsenin olmaması dikkat çekti.

Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddeler de boş kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüse yönelik Türkiye alınan önlemleri genişletti. Bu kapsam çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Coronavirüs konulu bir genelge göndererek bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.

İstanbul'un en işlek caddeleri de virüs nedeniyle boş kaldı.

Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ve Şişli'nin sokakları sessizliğe büründü.

Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" dedi.

