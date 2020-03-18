Artışlar ürkütücü

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de Coronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Koca, "Coronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim" dedi. Sağlık Bakanı ayrıca Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şunları söyledi: "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkân dışıydı.

Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi.

Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır.

Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

Coronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.

Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Kendilerine sabır diliyorum.

Yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz."

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 11:11