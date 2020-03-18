Paniğe gerek yok

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers, Coronavirüs salgınına karşı ülkede acil ve yerinde önlemler alındığını belirterek, “Panik olmadan temkinli olmayı sürdürmeliyiz” dedi.

Rogers, BRT’de programa katılarak, Kovid-19’a, karantina sürecine ve ülkenin içinde bulunduğu mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rogers, “Panik yapmayalım ama temkinli ve hazırlıklı olalım demiştim. Gerçekten çok acil ve yerinde önlemler alındı. Bundan mutluyum. Ümit ediyorum ki, bu süreci bazı Avrupa ülkelerinden veya Çin’den bir nebze daha kontrollü ve rahat geçirebiliriz” dedi.

Neler yapabileceğimize odaklanmalıyız

Rogers “Hiçbir şey halkın sağlığından daha önemli değildir. Dolayısıyla siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıp ‘halk sağlığı için ne yapabiliriz’e odaklanmak zorundayız. Bakanlar Kurulu’na davet edip görüşümüzü aldılar. İlk vakanın tespitinden itibaren radikal kararların hemen alınmasının gerekli olduğunu söyledim. Çünkü dünyada virüsün dağılımına baktığımızda tüm örnekler bize bunu gösteriyor.” dedi.

Hastalığın daha hafif semptomlarla atlatılabildiği ve kolay yayıldığı için hafif geçiren insanların bunu etrafa çok kolay yayabileceğini belirten Rogers, bunun, sayının katlanarak artmasına sebep olduğunu ve yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda ve bağışıklığı düşük kişilerde zatürre veya yoğun bakım aşamasına gelinmesine neden olabileceğini ifade etti.

Vaka sayısı artabilir

“Şu an ülkemizde alınan kararlar çok iyi bir noktadadır. Biz KKTC olarak, birçok Avrupa ülkesine göre radikal kararları çok daha erken almış olduk. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” diyen Rogers, buna rağmen vaka sayısının artabileceğini belirtti.

İlk kez böyle bir sınav veriyoruz

Karantina altındaki otellerle ilgili bir yürütme kurulu oluşturulduğuna işaret eden Rogers, ihtiyaçların karşılanması ve otelin dezenfekte edilmesiyle ilgili sivil savunma yönlendirilmesi yapıldığını söyledi.

“İlk kez böyle bir sınav veriyoruz” diyen Rogers, şunları söyledi: “Her şey en başta mükemmel olmayabilir ama herkes canla başla çalışıyor. Bugüne kadar herhangi bir pürüz varsa da en yakın zamanda giderilecektir. Karantina merkezlerinde kişilerin de karantina kurallarına uyması çok önemli. Toplumsal bir durumla karşı karşıyayız. Her bir bireyin sorumluluğu vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre kişilerin evde kalma zorunluluğu var. Kişilerden imza alınıyor. İlçe emniyet kurulları tarafından bu evlere denetimler yapılacak. Eğer kurallara uyulmadığı görülürse o kişiyi ayrı bir salgın merkezinde karantinaya alınması yönünde önlemler alınıyor. Devlet üstüne düşeni yapıyor ama bireysel olarak da sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Örneğin İngiltere’de üniversitede okuyan çocuğunuz geldiyse onun ayrı bir odası, banyosu olmalı, aile bireyleriyle aynı ortamda bulunduğunda 2 metre mesafe kuralını uygulaması ve kesinlikle maske takması gerekiyor. Hijyen kurallarına uyulması, evin dezenfekte edilmesi şarttır.”