Giderek yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Coronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 182 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip Coronavirüs vaka sayısını 182 bin 742 olarak bildirdi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 174 kişi öldü, 79 bin 883 kişi de iyileşti.

İtalya'da 2 bin 503 kişi öldü

İtalya'da, 21 Şubat’ta patlak veren Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi.

İspanya'da 500 ölü

İspanya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

İran'da 988 ölüm

İran'da yeni tip Coronavirüs (ovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran 85 bin mahkûmu serbest bıraktı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

ABD'de can kaybı 85'e yükseldi

ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yeni tip

Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

AB sınırlarını kapattı

AB, üçüncü ülke vatandaşlarının gerekli olmayan seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirdi. Avrupa Birliği (AB) liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

