29’u ABD temaslı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 kişiye daha Corona virüs tanısı konulduğunu, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 29 kişiye Corona virüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konulanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu" dedi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, Corona virüs tehlikesine karşı verilen mücadelede en güçlü ortaklardan birinin medya mensupları olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun karşı karşıya oldukları ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Güçlük, sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Sabah sahte bir 'belge' üretilip yayıldı. Kamuoyuna 'gizli' diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır."

Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız

Corona virüse karşı verilen mücadelede devletin gece gündüz eylem halinde olduğunu, bu tedbirlere en sıkı şekilde uyularak sağduyuyla destek verilmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Halkımızın sağduyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz."

Yeni tip Corona virüse karşı yapılması gerekenlerin vatandaşlar tarafından bilindiğini, devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri aldıklarını aktaran Koca, "Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız" dedi.

184 Corona hattı

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nın (SABİM) "ALO 184 Korona Danışma Hattı" olarak hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız şikâyetleri olması durumunda, bu hat üzerinden hizmet alabilecekler. Uzman hekimlerimizin de görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vereceğiz. Vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye çıktı

Ulusal ve uluslararası, bilimsel veya ticari, açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinlikleri durdurulduğunu hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulumuzun önerisi, Bakanlığımızın talebi sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığımız eğlence mekânlarının, tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetini askıya aldı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Diyanet İşleri Başkanlığımız, cemaatle kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verdi. "

Koca, uçuş yasağının bugüne kadar 14 ülkeye konulduğunu dile getirerek, "Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.