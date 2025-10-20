‘Çıkarılacak dersler var’

Seçimde yüzde 35.81 oranında oy alan Ersin Tatar herhangi bir açıklama yapmazken, hükümet ortaklarından kısa açıklamalar geldi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel “Sandıktan çıkaracak dersler vardır” derken, YDP Genel Başkanı Arıklı, Erhürman’ın sağ partilerden de oy aldığını söyledi.

DP lideri Ataoğlu da seçim sonuçlarının vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Üstel: Halkın tercihi sandığa yansıdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, demokratik bir ortamda geçen cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Üstel, seçim sonuçlarını takip ettiği Sarayönü’ndeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde basına açıklama yaptı.

Halkın tercihini sandığa yansıttığı seçimin büyük bir olgunluk ve anlayış içinde geçtiğini söyleyen Başbakan Üstel, “Sandıktan çıkaracağımız dersler vardır” dedi.

Başbakan Üstel, ilerleyen günlerde halkın seçim sonuçlarıyla verdiği mesajı değerlendirerek gerekli açıklamayı da yapacaklarını kaydetti.

Sandığa giderek oy kullanan Kıbrıs Türk halkına teşekkür eden Üstel, sonuçların ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ataoğlu: Vatana millete hayırlı olsun

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, seçim sonucunun vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Halkın kararını verdiğini ifade eden Ataoğlu, katılım oranında, beş yıl öncesine bakıldığında yüzde bir veya iki fark olduğunu dile getirdi.

Halkın takdiri sonrasında Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini kaydeden Ataoğlu, sonucun hayırlı olmasını diledi.

Ataoğlu, ülkenin hayrına olan çalışmaların devamını temenni etti.

Arıklı: Erhürman sağ partilerden de oy aldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik ederek hükümete mensup üç partinin yarından itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

Erhürman’ın seçim sonrası konuşmasının oldukça sağduyulu bulduğunu kaydeden Arıklı, “Umarım partinin tabanı da çok fazla zafer sarhoşluğuna kapılmaz. Verilen sözler ortada. Vatandaş mutlaka bu sözlerin takibi yapacak, hesabını da soracak” dedi.

Arıklı, Erhürman’a gereken desteği vereceklerini de ifade etti.

Tufan Erhürman’ın sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) değil sağ partilerden de oy aldığını, tepki oylarının da buraya yöneldiğini belirten Erhan Arıklı, “Halkın iradesi tecelli etti, Sayın Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı oldu” dedi.

Ersin Tatar’ın oyunun şaşırtıcı olduğunu da ifade eden Arıklı, “Bu süreçte çok ciddi taktik hatalar yaptığımız belli” dedi.

İlk turda her partinin kendi adayıyla seçime katılmasını istediklerini ama bunun olmadığını belirten Arıklı, “Sağda, tepki oylarını toplayacak bir adaya ihtiyaç vardı. İlk turda ittifak yapınca tepki oyları karşı tarafa geçti. Artık olan oldu... Bunları daha soğukkanlı şekilde daha sonra değerlendireceğiz” dedi.

Arıklı, geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerine de işaret ederek, sağ ve sol görüşten cumhurbaşkanlarının arka arkaya seçildiğini söyleyerek, vatandaşların bu şekilde gelenekselleşen bir refleksi olduğunu ifade etti.