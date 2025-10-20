Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 62.76 oy oranıyla kazanan Tufan Erhürman “Bu seçimi Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık. Artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanı olma sözünü veriyorum” dedi.

Erhürman, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada kendisine destek veren, oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

Erhürman, “An itibarı ile artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanı olma sözünü veriyorum” diye konuştu.

Erhürman, “Biz bir bütünüz, irademiz bir bütündür. Tam da arzuladığımız şekilde kardeşliğimiz kazan-dı. Bölünmeyeceğiz dedik, bölünmedik. Bütünleştik, birleştik” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olacağını, ayrım gözetmeyeceğini, eşitliğin ve özgürlüğün bekçisi olacağını söyleyen Erhürman, “Ben tek başıma yönetmek üzere yola çıkmadım. Hep birlikte yöneteceğiz" dedi-ğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı terimini, Cumhurbaşkanı terimine tercih ettiğini kaydetti.

Hangi partiye mensup olduğuna bakmaksızın liyakat esasına göre çalışacaklarını belirten Erhürman, “Bu topraklar ve çocuklarımız için çalışacağız” dedi.

Erhürman, “Sevgili oğlum Toprak, sevgili eşim, annem ve bütün ailem bu süreçte yanımdaydılar. Siz-lerle, halkımla birlikte olmak da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor” diye konuştu.

Üstlendiği sorumlulukları özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğini dile getiren Erhürman, “Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olma-sın” dedi.

Erhürman daha sonra partililer ve vatandaşlarla Kızılbaş Parkı’nda halkla bir araya geldi.



