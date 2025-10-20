Bunun adı vahşet

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 39 yaşındaki İbrahim Aşık’ı bıçakla boğazından yaralayıp 80 bin Sterlin parasını gasp eden, olaydan sonra Ercan Havalimanı yakınlarında polis tarafından yakalanan baba-oğul zanlılar M.K. (E-66) ve F.K. (E-34) dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Olayın, borç meselesinden kaynaklandığı ve polisin paranın izini sürmeye devam ettiği bildirildi.

Polis çavuşu Ali Gencer, mahkemede verdiği ifadede olayın 18 Ekim 2025 tarihinde saat 19.50 sıralarında St. Barnabas ile Eyva çemberleri arasında meydana geldiğini söyledi. Gencer, zanlıların araç içerisinde bulundukları sırada İbrahim Aşık ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti. Polis, tartışmanın büyümesi üzerine baba M.K.’nin tasarrufundaki 23 santimetre uzunluğundaki bıçağı çıkararak Aşık’ın sağ boyun kısmına saplayıp kestiğini, oğul F.K.’nin ise henüz tespit edilemeyen bir ateşli silahı mağdura doğrultarak tehditte bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın ardından baba ve oğlun, Aşık’a ait 80 bin Sterlin para ile aracını gasp ederek olay yerinden kaçtıklarını açıkladı. Polis memuru; yaralanan Aşık’ın, ağır kan kaybı yaşadığını, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin zanlıların kaçış güzergahını belirleyerek başlattıkları takip sonucunda baba ve oğlu Ercan Havalimanı çemberi yakınlarında tespit ederek gözaltına aldığını söyledi. Polis, zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada olayda kullanılan bıçağın, M.K.’nin çantasında ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın henüz başında olduklarını, alınması gereken çok sayıda ifade, incelenmesi gereken emare ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu belirtti ve zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlı M.K. ve F.K.’nin üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



