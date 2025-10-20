Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekiplerince Boğazköy, Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de gerçekleştirilen “Gölge Çemberi Operasyonu” çerçevesinde; toplam 6 kilo 10 gram hintkeneviri (skunk) türü, 174 gram hintkeneviri (kubar esrar) türü ile 54 gram kokain türü uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum paketleme cihazı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; operasyonda 18 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında R.D.’nin (E-31) kullanımındaki araç durdurularak arama yapıldı. Araçta ve şahsın Lefkoşa’nın farklı bölgelerine bıraktığı noktalarda yapılan kontrollerde toplam 6 kilogram hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Elde edilen bulgular üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, R.D.’nin İskele’deki ikametgahında da arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda tasarrufunda yaklaşık 174 gram hintkeneviri (kubar esrar), 10 gram hintkeneviri (skunk) ve 54 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. Ayrıca evde 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum paketleme cihazı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.Ö. (E-25) ve C.C. (E-35) de tespit edilerek tutuklandı.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin, tasarruf ve satışa hazırlama faaliyetlerinde rol aldıkları değerlendiriliyor.

Polis, ele geçirilen maddelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.