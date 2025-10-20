İnceleme yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen kongreye katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, temasları kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İki bakan Pamuklu’da yapımı devam eden Karpaz Devlet Hastanesi ardından yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Dinçyürek, projedeki son durumu ve ilerleme aşamalarını aktardı.

Bakan Memişoğlu da inşaatın hızla tamamlanarak daha çağdaş hasta ve hasta yakını odaklı modern sağlık hizmetlerinin sunulmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaretler kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne de gidildi.

İki bakan yerinde değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda renovasyon, teknolojik yatırımlar ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar planlandı. Ziyarette hastane başhekimi ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Görüşmede, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanındaki ortak projeler ve iş birliğinin daha da ileriye taşınması bir kez daha teyit edildi.

