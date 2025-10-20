Seçim günü ilginç olay

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait araç park alanındaki 4 TIR ani-den alev aldı. Kıyafet, gıda ve çeşitli eşyaların bulunduğu TIR’larda çıkan yangında milyonlarca liralık ürün heba oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın 16.55 sıralarında yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre; park alanında malzeme yüklü dört TIR dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, dorselerin içinde bulunan çeşitli malzemelere sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun duman, sanayi bölgesi genelinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu TIR dorselerinin yanı sıra içerisindeki malzemelerin de büyük oranda yanarak zarar gördüğü tespit edildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebinin, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi.

3 ayda 2’nci yangın

Gümrük ve Rüsumat Dairesine ait antrepo olarak kullanılan binada da 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangında milyonlarca liralık ürün heba olmuştu.



