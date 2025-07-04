Organize işler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son bir haftada 3 ayrı evden yaklaşık 200 bin TL nakit para ve çok sayıda altın çaldıkları belirlenen Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal, Yeniboğaziçi bölgesindeki ormanlık arazide çadırda saklanırken kıskıvrak yakalandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların Türkiye’nin Hatay ilinden araçla KKTC’ye geldikleri öğrenildi.

Polis memuru Hakan Özçürümez; 3 zanlının 21 Haziran’da, Tuzda’da A.S.’ye ait eve girerek, yatak odasında mücevher dolabı içerisinden, 70 adet altın küpe, 3 adet altın kolye, bir adet altın yüzük ile 75 dolar, 29 Euro ve 5 bin TL nakit para çaldıklarını açıkladı. Polis; zanlıların 25 Haziran’da ise Gazimağusa’da Erbatu Hills Sitesi’nde, E.Ç.’ye ait eve girerek, yatak odasında bulunan boş para kasası ve koridor kısmında bulunan güvenlik kamerasını sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlıların 28 Haziran’da, Yeniboğaziçi’nde A.N.D.’ye ait ikametgaha girerek yatak odası içerisindeki dolaptan 40 bin TL, 2 bin Sterlin ve bin Euro nakit paranın yanı sıra, 14 ayar altın yüzük, bir adet altın küpe ve bir adet altın saat sirkat ettiklerini aktardı. Polis; zanlıların 2 Temmuz’da Yeniboğaziçi’nde, ormanlık arazi içerisinde kaldıkları çadırda tespit edildiklerini açıkladı. Zanlıların bölgede bulunan 31 ABE 78 plakalı araçları içerisinde yapılan arama sonucunda, 49 bin 600 TL ve 300 dolar nakit para bulunduğunu belirten polis; bagaj içerisinde suç işlerken kullanıldığı düşünülen bir adet tornavida, eldiven, pense ve İngiliz anahtarı bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve aranmakta olan 3 kişinin daha olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.