Normal yaşama kademeli dönüş

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek, ekonominin yeniden kalkınması stratejisine ve tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması planlarına dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in toplantıda yaptığı açıklamalarda, tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması ve ekonominin yeniden canlandırılmasının salgınla ilgili verilere, bilim kurulunun önerilerine, yapılan testlerden gelen sonuçların sistematik takibine ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile idame ettirilebilmesine göre ayarlanacağını söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Maliye, Çalışma ve Sağlık Bakanları’nın da katıldığı toplantıda, Anastasiadis’in siyasi liderlere Rum Hükümeti’nin hazırlamış olduğu stratejiyle ilgili bilgiler verildiği ve görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Meclis çalışmaları

Gazete, bir diğer haberinde ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Rum Meclisi çalışmalarının telekonferans yöntemiyle devam ettirilmesi konusunun gündeme getirildiğini yazdı.

Haberde, DİSİ’nin Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e mektup göndererek, ilgili yasada düzenleme yapılması ve bu yönteme olanak sağlanması konusunda talepte bulunduğu kaydedildi.

