86 milyon Euro ödenecek

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Coronavirüs nedeniyle turizmde yaşanabilecek bazı sıkıntıların önüne geçilebilmesine yönelik, 86,5 milyon Euro’luk teminat sağlanmasını öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasa tasarısının, önceden ödenmiş ve Coronavirüs nedeniyle gerçekleştirilememiş seyahatler için 18 ay geçerli olacak “voucher” (kupon) verileceğini ve işletmenin iflas etmesi halinde bile, devlet teminatı sağlanmış olmasından dolayı, bu seyahatlerin yapılabilmesinin sağlanacağını yazdı.

Gazete, yasa tasarısının, seyahatini acenteler vasıtasıyla planlamış olan turistlere toplam 1,5 milyon Euro’luk, turistik tesisle doğrudan bağlantıya geçerek seyahat planı yapmış olan turistlere de toplam 5 milyon Euro’luk teminat verilmesini öngördüğünü belirtti.

Haberde, Coronavirüs nedeniyle otel veya diğer turistik tesislerdeki kalışların iptal edilmesiyle ilgili olarak ise toplam 80 milyon Euro’luk devlet teminatı verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Gazete, yasa tasarısının şu günlerde Rum Meclisi tarafından da onaylanmasının beklendiğini yazdı.

İsveç ve Norveç’ten turist gelecek



Bu arada Haravgi gazetesi de, İsveç’ten 16 Haziran, Norveç’ten de 19 Haziran’da Güney Kıbrıs’a seyahatlerin başlatılacağının açıklandığını yazdı.

Haberde, “Mağusa Bölgesi Turizm Geliştirme Şirketi” Müdürü Lakis Avraamidis’in, İsveç’in 3 büyük seyahat acentesi tarafından 16 Haziran’dan itibaren başlayacak olan turistik paketler açıklandığını; Norveç’ten ise 19 Haziran’dan itibaren başlatılacak programlar bulunduğunun açıklandığı kaydedildi.