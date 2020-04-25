Mağusa Türk Gücü’nün takım kaptanı Yasin Kurt, futbolu çok özlediklerini belirterek hayatın bir an önce normale dönmesini ve maçların başlamasını arzu ettiklerini kaydetti.

Futbolu çok özledik

"Futbolu o kadar çok özledik ki, Mayıs ayında antrenmanların başlayabilecek olmasının konuşulması bile heyecanlanmamıza neden oldu. Öncelikle bu içinde bulunduğumuz durumdan en sağlıklı ve en az hasarla çıkabilmek en büyük temennimiz. Şanslıyız ki Kıbrıs gibi bir memlekette yaşıyoruz. Bu virüsü en başından bugüne kadar diğer ülkelere göre çok daha az hissettik ve umarım başka vaka çıkmaz” dedi.

İlk hafta dikkat

Yasin Kurt takımları ve sporcuları minimum 3 haftalık sıkı bir hazırlık dönemi bekleyeceğinin kesin olduğunu kaydederek “Psikolojik olarak ilk 1 haftayı sakatlanma, yitirdiğimiz kondisyon ve gücü geri kazanma adına biraz etkilenebileceğimizi ama hissettiğimiz özlemle de bunu aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Sağlık tedbirleri konusunda bakanlığa güvenim tam

Sporcu sağlığıyla ilgili alınacak tedbirler, sağlanacak olanaklar açısından Sağlık Bakanlığı ve Futbol Federasyonumuza güvendiğini belirten Yasin Kurt “Bizler onların evlatlarıyız, kim evlatlarının sağlığını riske atacak bir ortamda spor yapmasına rıza verir ki? Türk toplumu hem kurumlar hem de bireyler olarak zor zamanlarda kenetlenebildiğini tarih boyunca defalarca kez ispatlamış bir toplumdur. O yüzden zamanı geldiğinde herkesin elini taşın altına koyacağından yana şüphem yok” dedi.

Kendimizi en mutlu hissettiğimiz yer sahalar

Özlenen ve beklenen günlerin yakın olduğuna yürekten inandığını kaydeden Yasin Kurt “kendimizi en mutlu hissettiğimiz yer olan sahalara, gerekli koşullar oluştuğunda bir an önce dönme temennisindeyiz" dedi.