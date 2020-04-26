Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri 23 Nisan’ı kutladı

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri 23 Nisan’ı bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle farklı etkinliklerle kutladı.

Minikler evlerinde yine renkli kıyafetleri ve ellerinde bayraklarıyla günün önemini anlatan şiirler okudu ve şarkılar söyledi.

Okul yönetimi de yaptığı paylaşımda 23 Nisan’ın önemini anlatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini dile getirdi.