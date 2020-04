Güneyde çalışan işçiler hükümete çağrı yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türkleri temsil eden Güneyin Emekçileri Grubu, Cumhurbaşkanı ve hükümete çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, Kıbrıs’ın her iki tarafında da mayıs ayı itibariyle hükümetlerin işyerlerini yavaş yavaş açma çabasında olduğu, fakat geçiş kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının düşünülmediği belirtilerek, “Sizden talebimiz 4 Mayıs’ta açılacak işlerimize gidebilmek için işçilere öncelik verilmesidir” denildi.

Yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:

“Bizler bin 525 kayıtlı ve sayısı belli olmayan kayıtsız Güney Kıbrıs’ta çalışan insanlarız. Bilindiği üzere 14 Mart’tan itibaren Covid- 19’dan korunma tedbirlerine göre geçiş kapıları da kapatılmış olup bizler işlerimize gidemiyor durumdayız.

Kuzeyde hiçbir gelirimiz ve sosyal güvencemiz bulunmamakla birlikte elimizde olanı da çoktan tüketmiş durumdayız. Birçoğumuz, 14 Mart’a kadar olan çalışmışlıklarımızı alamadık. Güney sigortalardan gelecek olan Coronavirüs’le ilgili yardım paraları da bir türlü gelememekte ve o konuda da bir problem olduğu görülmektedir. Kıbrıs’ın her iki tarafında da mayıs ayı itibariyle hükümetlerin işyerlerini yavaş yavaş açma çabasında olduğu, fakat geçiş kapılarını karşılıklı geçişlere açmayı uzun bir süre düşünmediği açık bir şekilde görülmektedir.

Bu durum bizler için felaket olur. Covid-19 vaka sayısının her iki tarafta da gözle görülür bir düşüşte ve durma seviyesinde olduğunu sevinerek izliyoruz. Sizden talebimiz 4 Mayıs’ta açılacak işlerimize gidebilmek için işçilere öncelik verilmesidir.”