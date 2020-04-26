Polis zor anlar yaşadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip Corona virüsün (Covid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

Hoparlörlerden birçok kez Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Covid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.

