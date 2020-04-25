Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. 3 bin 122 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi. Böylece bir günde iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte Türkiye'de 109 kişi daha Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi.

Bir günde 38 bin 351 kişiye daha test yapıldı. 3 bin 122 kişide daha Corona tespit edildi.

Tabloda aynı zamanda Türkiye açısında bir ilk yaşandı. 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkmış oldu.

Toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye yükselirken toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737 oldu.