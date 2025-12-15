İki toplumda hayal kırıklığı var

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs sorunundaki hareketlilik-le ilgili "temkinli iyimserlik” belirtti.

Haravgi’nin haberine göre katıldığı bir radyo programında Kıbrıs sorununda 2017’den beri devam eden çıkmazın toplumda bir hayal kırıklığı yarattığına işaret eden Stefanu, her iki tarafın da Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) ilerlemesi ve Kıbrıs sorununun özüne dair görüşmede birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Stefanu sadece GYÖ’ler ile çözüme ulaşılamayacağına da işaret etti.

Stefanu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ara-sındaki görüşmeyi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılmasını olumlu bulduğunu söy-ledi.

Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atıfta iki bölgeli iki toplumlu federasyonla ilgili net ifade olmadığını hatırlatan Stefanu “Kıbrıs sorunuyla uğraşan ve kafasını kuma gömmek istemeyenler, kararların iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü öngördüğünü bilir” dedi.

Stefanu siyasi eşitliğin uzlaşılmış bir konu olduğunu ve yeniden tartışmaya açılmaması gerek-tiğini kaydederek müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden devam etmesi gerektiğine işaret etti.