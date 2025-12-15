Davetlere katılım olmayacak

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüteceği 2026’nın ilk yarısında Güney Kıbrıs’ta yapılacak toplantılara katılma davetlerini resmen ve kesin bir dille reddederek AB dönem başkanlığı ile ilişkilerini dondurma eğiliminde olduğu, bu durumun AB’de endişe yarattığı" belirtildi.

Haftalık Kathimerini gazetesinin “Kıbrıs Dönem Başkanlığının İlk Kriz Yönetimi” başlıklı haberine göre Rum yönetimi, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın yönetiminde olacağı süre içerisinde Avrupa Konseyi Başkanlığı ile ilişkileri dondurma perspektifi ile uğraşıyor. Bu çerçevede Rum Dışişleri Bakanlığı AB’ye, “Türkiye’nin tavrı ne olursa olsun AB Konsey dönem başkanı ve bütün üye devletlerin kurumsal temsilcisi olarak rollerinin değişmeyeceğini” bildiren bir bilgi notu gönderdi.

Gazete teyit edilmiş bilgilere dayanarak, Brüksel’deki çok önemli çevrelerin ve AB üyesi devletlerin Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığının Türkiye ile Rum yönetimi arasında çatışma tetikleyebileceğinden endişe ettiğine dikkat çekti.

Haberde bunun, Türkiye-AB ilişkilerinde şekillenmekte olan güçlenme eğilimi yanında, Ankara’nın hem Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde ABD’nin yerine alabileceğine inandıkları rol hem de Türkiye’nin olası bir Kiev-Moskova anlaşmasının gözetiminde katalizör görevi görebilecek olması beklentilerinden dolayı kaçınılmak istenen bir şey olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre Rum Yönetimi (Dışişleri Bakanlığı bilgi notunda), meseleyi yönetme çerçevesinde, Ankara’nın Güney Kıbrıs’ın ilk kez dönem başkanlığı yaptığı 2012’de de benzer bir karar aldığını hatırlattı ve “Türkiye’nin tavrının, dönem başkanı ve bütün üye devletlerin kurumsal temsilcisi olma rollerini etkilemeyeceğini” öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hritodululidis’in de ses tonunu düşük tuttuğuna dikkat çekilen haberde bu tavrının, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığına karşı benimsemesi beklenen tavrı yönetme çerçevesinde olduğu belirtildi.

Habere göre Hristodulidis Rum yönetiminin dönem başkanlığı sırasında ulusal ajandasını öne çıkarmayacağını göstermek ve “güvenilir arabulucu” işlevi göreceğini göstermek için Türk siyasi liderliğine Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek gayriresmi toplantılara katılma daveti gönderdi. Bunun paralelinde, dönem başkanlığı sırasında da Kıbrıs sorununu görüşmeye ve çok taraflı ya da doğrudan müzakerelere katılmaya hazır olduğunu da açıklayarak iki konuyu birbirinden ayırmaya çalıştı.

