Stratejik ortaklık güçlendi

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dün Güney Kıbrıs'a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi. Larnaka Havaalanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından askeri törenle karşılanan Şeyh Nahyan, adaya ilk ziyaretini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki başkan daha sonra özel bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı sorasında birçok konuda

anlaşma kararı alındığı açıklandı. Hristodulidis, ziyaretten duyulan memnuniyeti “Stratejik ortaklık daha da güçlendi” sözleriyle ifade etti. İki başkanın enerji, teknoloji, ticaret, eğitim, kültür, turizm, denizcilik, güvenlik ve kritik altyapı gibi kilit alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi kararı aldığı kaydedildi.

Rum Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın, Hristodolidis'in daveti üzerine adaya geldiğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ilişkinin resmi bir teyidi olarak değerlendirildiğini bildirdi.

BAE Başkanı Larnaka’da karşılama töreninin ardından Başpiskopos Makarios’un heykeline çelenk bıraktı. Ardından her iki ülkeden de üst düzey yetkililer resepsiyona katıldı. Güney Kıbrıs’tan Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades, hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Cumhurbaşkanlığı Bakan Yardımcısı Irene Piki, Devlet Bakan Yardımcısı Nicodemos Damianos ve ulusal güvenlik danışmanı Tassos Tzionis yer aldı.

Törenin ardından iki cumhurbaşkanı özel bir görüşme gerçekleştirdi ve bunu heyetler arasında daha kapsamlı görüşmeler izledi.

Letimbiotis açıklama yaptı

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis'in yaptığı açıklamaya göre; görüşmelerde yatırım, enerji, teknoloji, ticaret, eğitim, kültür, turizm, denizcilik, güvenlik ve kritik altyapı gibi kilit alanlarda ikili iş birliğinin derinleştirilmesine odaklanıldı.

Her iki lider de ziyaretin stratejik uyumdan pratik uygulamaya geçişi işaret ettiği konusunda hemfikirdi.

İlişkiyi güçlendirmek için ölçülebilir hedeflerin ve uygulanabilir planların önemini vurguladılar.

Özellikle yatırımlara önem verildi ve BAE, Kıbrıs'ta, özellikle enerji, altyapı, teknoloji, turizm ve denizcilik gibi yüksek katma değerli sektörlerde doğrudan ve önemli girişimlerde bulunmaya ilgi duyduğunu ifade etti.

Pratik iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla, iki ülke, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Invest Cyprus ve Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Odaları Federasyonu'nu birbirine bağlayacak ortak bir BAE-Kıbrıs iş konseyi aracılığıyla kalıcı bir iş çerçevesi oluşturacaktır.

Konsey, iş birliği, proje geliştirme ve tutarlı bir yatırım hattı oluşturma için istikrarlı bir platform görevi görecektir.

Liderler ayrıca ticaret, yatırım, enerji, siyasi diyalog, turizm, kültür, eğitim, denizcilik, güvenlik ve kritik altyapı gibi ortak çıkarların bulunduğu alanlarda ortak bir eylem planı üzerinde çalışma konusunda da anlaştılar.

1 Ocak 2026'da başlayacak olan Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı’nın, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile AB-Körfez ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olacağı vurgulandı.

Ziyarette ayrıca, ticaret, yatırım ve iş birliği için daha fazla fırsat yaratması beklenen BAE ve AB arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakereleri de ele alındı.

Hristodulidis: Yeni bir sayfa açılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ziyareti Kıbrıs-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi. Ziyaretin stratejik ortaklığı güçlendirdiğini, operasyonel yapılar oluşturduğunu ve ölçülebilir hedefler belirlediğini söyledi.

Hristodulidis "Bugünden itibaren, güven, ortak çıkarlar ve daha bağlantılı ve müreffeh bir bölgeye yönelik ortak bağlılığımızla tanımlanan yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

Şeyh Muhammed, bir tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, 2022'de kurulan Kıbrıs-Birleşik Arap Emirlikleri stratejik iş birliğinden bu yana enerji, sanayi, ticaret, yatırım, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

Ayrıca, BAE-AB serbest ticaret anlaşmasının Kıbrıs ile daha fazla fırsat yaratacağını belirten yetkili, Kıbrıs'ın yaklaşan AB dönem başkanlığını BAE-AB ilişkilerini güçlendirme aracı olarak memnuniyetle karşıladı. Gazze'deki siviller konusunda her iki ülkenin de insani rolünün altını çizdi.