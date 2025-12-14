Siyasi eşitlik çözümün parçası

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki gö-rüşmenin sonuçları Rum Ulusal Konsey toplantısında ele alındı. Toplantı sonrasında siyasi parti liderleri açıklamalarda bulundu.

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Kıbrıs sorununu çözüme götü-ren özlü gelişmeyi destekleyeceğini ancak bu çerçeve dışına çıkan eylemler olursa sert tepki göstereceğini” söyledi.

Üçlü görüşmeyi ve özellikle ortak açıklamada çözümle ilgili BM kararları çerçevesine atıf ya-pılmasını “olumlu gelişme” diye tanımlayan Stefanu “BM’nin ilgili kararlarının çözüm şeklinin iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon olduğunu açıkça belirlediğini” anlattı.

Stefanu ortak açıklamada siyasi eşitliğe net atıf yapılasının önemine de vurgu yaptı ve siyasi eşitliğin uzlaşılmış çözümün ana ve kopmaz parçası olduğunu söyledi. Siyasi eşitliğin, dönü-şümlü başkanlık, görev süreleri meselesi, çapraz ve ağırlıklı oy ve Bakanlar kurulunda her top-luma bir oy gibi yakınlaşmalar kapsamında olduğunu hatırlattı.

Stefanu ortak açıklamada iki bölgeli iki toplumlu federasyona atıf yapılmamasına, Rum Yöne-timi Başkanı Nikos Hirstodulidis’in cevap vermesi gerektiğini ancak BM Güvenlik Konseyi ka-rarlarına yapılan atfın federasyon çerçevesini kapsamakta olduğunu söyledi.

DİSİ Başkanı Annita Dimiriu, üçlü görüşme sonrasında yayımlanan ortak açıklamaya olumlu yaklaştı, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde uzlaşılmış çerçeve ifadesine vurgu yaptı. Dimitriu çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununun özüne geçilmesi gereğine işaret ederek görüş-menin Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) tüketilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos uzlaşılmış çerçeve ifadesini olumlu buldu ancak bazıları ortamı iyileştirebilecek olsa da GYÖ’lerin çözümün yerine geçemeyeceğini söyledi. Papadopu-los, “gaspçı kovuşturmalarına son verilmesi gibi öneriler görüşme dışıdır” dedi.

EDEK Başkanı Nikos Anastasiu dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitliğe bağlanması çabaların-dan kaygı belirterek Avrupa müktesebatının tam uygulanması talebini ve kapalı Maraş’ın BM kontrolüne verilmesi önerisini yineledi.

DİPA Başkanı Marios Karoyan üçlü görüşmeden çıkan sonucu “oldukça önemli” bulduğunu ancak coşku ya da hayal kırıklıkları için henüz erken olduğunu söyledi.

Irkçı ELAM ise Cumhurbaşkanı Erhürman’ın niyetlerinden “şüpheli olduğunu” açıkladı.