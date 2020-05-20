Polis modern araçlarıyla hız ölçebilecek

Rum polisine 823 bin Euro değerinde modern devriye araçları satın alınıyor

Polis modern araçlarıyla hız ölçebilecek
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Rum polisine, hareket halindeyken diğer araçların hızlarını ölçebilen ve plakalarını okuyabilen 23 devriye aracı alınıyor.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisi için, hareket halindeyken diğer araçların hızlarını ölçebilen ve plakalarını okuyabilen 23 adet araç alımı için ihaleye çıkıldığını yazdı.
Gazete, söz konusu araçların maliyetinin 823 bin Euro olmasının beklendiğini de aktardı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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