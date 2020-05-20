Açılma gününde yoğunluk

Kapalı devre açılma sisteminde ilk gün… berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri açıldı.. Meyhaneler de akşam için hazır

Açılma gününde yoğunluk
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Kapalı devre açılım sistemi için bugün önemli bir gün… Korona virüs tedbirleri nedeniyle iki ayı aşkın bir süredir kapalı olan berberler, kuaförler, güzellik salonları, restoranlar ve meyhaneler bugün açıldı.
Korona virüs tehdidi nedeniyle bir çok önemli hijyen kuralı ve sosyal mesafe kuralının uygulandığı iş yerilerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor..
Özellikle berber ve kadın kuaförleri günler öncesinden rabndevulu sistemle müşterileri ile  birlikte olmaya başladı… Restoranlar yeni kurallara göre yerlerini hazırlarken, bir çok meyhane ilk gece için günler öncesinde rezervasyonları aldı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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