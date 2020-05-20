Güney'de çalışan işçiler Tatar'dan geçiş izni istedi

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta çalışan kişileri kabul ederek, sıkıntılarını dinledi

Kabulde Grup adına konuşan Derviş Bilge, Güney Kıbrıs’ta çalışan yaklaşık 2 bin kişinin iki aydan fazladır pandemi nedeni ile sınır kapılarından Güney’e geçemediklerini kaydederek, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem de Güney’de hayatın yavaş yavaş günlük akışına dönmeye başladığını ancak kendilerinin bu çerçeveye dahil olmadıklarını belirtti.

Bilge, “Bizlerin devletimizden beklentimiz, kapılarla ilgili geçişlerin sağlık kontrolleri başta olmak üzere sağlanarak, bizlerin işimize gitmesinin ve işimizi kaybetme riskini ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır” dedi

Başbakan Ersin Tatar da, hükümet olarak bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek, pandemi nedeni ile ülkede sağlık adına alınan tedbirlerin olduğunu ancak Güney ile alakalı başka bir durumun olmadığını söyledi.

Tatar,“Sadece pandemi dolayısı ile kapılarda sıkıntılar olmuştur. Hatırlarsanız Rum tarafından kaynaklı bazı kapılar kapanmıştı. Ama biz her zaman diyalog içerisinde olmayı ve günü geldiğinde de kapıların tekrar açılması ve sizlerin de işlerine gidebilmesi için o şekilde bir anlayış geliştirmeliyiz. Şuanda görülüyor ki bizde son bir aydır on binlerce yapılan teste rağmen pozitif vaka yoktur. Dolayısı ile normalleşme sürecine süratle başlamış bulunmaktayız.” dedi.

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs ile karşılıklı bir irtibat kurulması düşüncesinde olduklarını da kaydederek, bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yetki verdiğini anımsattı. Tatar ayrıca bu konuda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Birleşmiş Milletlere aracılığıyla temas kurabileceğine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 12:33