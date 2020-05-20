Rumlar kapıları Haziran’da açmayı planlıyor

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarının neredeyse sıfırlandığı ve iki aydır gösterilen çabaların sonuç vermeye başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’taki kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesinin hızlandırıldığını ve kiliseler ile sahillerin planlanandan önce açılacağını, geceleri sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin de yarından itibaren sona ereceğini yazdı.

Yarından itibaren “daha insancıl” bir hayata geçiş yapılacağına işaret eden gazete, kuaförlerin, güzellik salonlarının, açık mekan cafeler ve eğlence merkezlerinin yarın; Cumartesi günü de kilise ve sahillerin açılacağını kaydetti.



Havalimanı 9, oteller 15 Haziran’da açılabilir

Gazete, havalimanlarının Haziran’ın ilk haftası açılacağını ve geçiş kapılarının da “belki”, Kıbrıs Türk tarafıyla ve BM Barış Gücü ile gereken uzlaşının sağlanması durumunda Haziran’ın ilk haftası açılabileceğini belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Turizm Daha Erken” başlıklı haberinde, havalimanlarının 9 Haziran’da, otellerin de 15 Haziran’da açılması yönünde düşünceler olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, havalimanlarının açılmasıyla birlikte ilk uçuşların yatırımcılar için yapılacağını ve 1 Temmuz’dan itibaren de turistlerin gelmeye başlayacağını kaydetti.