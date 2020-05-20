Kaza yaptı, araçtan uyuşturucu çıktı

Gazimağusa’da kaza yapan 25 yaşındaki kişinin aracından uyuşturucu çıktı

Kaza yaptı, araçtan uyuşturucu çıktı
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Gazimağusa’da dün 18:00 sıralarında trafik kazası yapan M.E.K’nin (E-25) şüpheli hareketleri üzerine polis kazalı araçta arama yaptı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, arama sonucu araçta yaklaşık 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 12:48
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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