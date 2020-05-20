Kundakçı tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Basın Subaylığı önemli bir gelişmeyi duyurdu.

17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde, söz konusu iki yangının 37 yaşıdnaki O.B. isimli erkek şahsın çıkardığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturulduğu bildirildi.

Tepebaşı yangınıyla alakalı olabilir

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre söz konusu şahsın Tepebaşı yangınıyla da ilişkili olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor