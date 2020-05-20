Kundakçı tutuklandı

Serdarlı’da meydana gelen iki yangını çıkardığı düşünülen bir şahıs tutuklandı

Kundakçı tutuklandı
banner432

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Basın Subaylığı önemli bir gelişmeyi duyurdu.
17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde  Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan  arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından  yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde,  söz konusu iki yangının 37 yaşıdnaki O.B. isimli erkek şahsın çıkardığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturulduğu bildirildi.

Tepebaşı yangınıyla alakalı olabilir
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre söz konusu şahsın Tepebaşı yangınıyla da ilişkili olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akıncı'dan Tatar'a gönderme
Akıncı'dan Tatar'a gönderme
  1. KIBRIS