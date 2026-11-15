Üçlü görüşme Aralık’ta

Fileleftheros gazetesi; üzerinde çok konuşulan Haspolat ve Kiracıköy-Gaziler-Eylence geçiş noktalarının, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kasım sonu ya da aralık başı gerçekleşmesi olası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak üçlü görüşmeye bırakıldığını aktardı.

Haberi “Mia Milia (Haspolat) ve Athienu (Kiracıköy) Üçlü Görüşmede… Erhürman Hristodulidis Guterres Görüşmesi Kasım Sonu Aralık Başı… İki Geçiş Noktasıyla İlgili Açıklama Bekleniyor” başlık ve spotlarıyla manşete çeken gazete, “iyi bilgili kaynaklara” dayanarak Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in geçiş noktalarıyla ilgili açıklamayı Genel Sekreter’le yapılacak üçlü görüşmeye bıraktığını yazdı.

Haberde Genel Sekreter Guterres’in müzakereleri yeniden başlatma açıklaması hedefini başarma konusunda kararlı olmasına rağmen Rum yönetiminin, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyareti beklentilerini karşılamadığı için “sepeti (beklentilerini) küçük tuttuğu kaydedildi.

Gazete Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ’nın Brüksel’de gerçekleştirdiği üst düzey temaslar için “kapıyı Rum yönetiminin açtığını” iddia etti. Dânâ’nın bu kapsamda Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’nın kabine şefi ve üyeleriyle görüşmesi öncesinde bunun Rum yönetimine sorulduğunu ve Rum yönetiminin olumlu cevap verdiğini” yazdı.

Erhürman’a bilgi vermiş

Edindiği bilgilere dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bu konuyu Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “dikkatine getirdiğini” de yazan gazete şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa’nın bu hareketi Kıbrıs Türk tarafının talep ettiği üç D (doğrudan ticaret, direkt uçuşlar ve direkt temas) açısından özel bir ağırlığa sahiptir. Kısacası direkt temas talebini kolaylaştırıyor. Bunun paralelinde, Lefkoşa’nın Tufan Erhürman’ın bile Brüksel ile talep edilecek diğer temaslarda da benzer tavrı takınabileceği anlaşılıyor.”

Gazete Hristodulidis’in Maraş önerisinin de bununla ilgili olduğunu ve Türk tarafınca kabul edilmesi halinde, Hristodulidis:’in önerisinde koştuğu şartlar altında “doğrudan ticaret konusuna da yanıt verileceği anlamına geldiğini” aktardı.

Haberde Hristodulidis’in Erhürman’a “böyle bir kabulünün, tanıma ve dolayısıyla Kıbrıs sorununun kapanması demek olacağını gerekçe göstererek direkt uçuş talebinin kabul edilmeyeceğini açıkça söylediği” de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026, 01:14