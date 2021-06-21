Rum tarafı panikte

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından kaleme alınan Türkiye kararının 24-25 Haziran’da Brüksel’de açıklanacağı, ancak taslak raporda Maraş’la ilgili herhangi bir ifadenin bulunmadığı iddia edildi. Bu durum Rum liderliğini ve Yunanistan’ı harekete geçirdi.

Haftalık Kathimerini gazetesi “Lefkoşa Köklü Lifting İstiyor… Kıbrıs Sorunu-Maraş Olmayan Türkiye İle İlgili Karar Taslağı” başlıklı haberinde, Daimi Temsilciler Komitesi’nde (Coroper) yapılan ilk toplantıda Rum yönetiminin Michel tarafından sunulan taslak konusunda güçlü çekince belirterek, “hayatî çıkarlarının güvence altına alınması” talebinde bulunduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Fransa, Avusturya ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a destek çıkarak taslak metinde özlü değişiklikler talep ettiğini ancak Almanya’nın, taslağı dengeli bularak Charles Michel’e arka çıktığını yazan gazete, Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya’nın da Almanya’nın yanında yer aldığına işaret etti.

Hayati 4 madde

Gazete, Rum yönetiminin “hayatî çıkarlarının güvence altına alınması” yazılı talebini Brüksel’e gönderdiğini yazdı, yazının içeriğine dair özetle şu detaylara yer verdi:

1-Pozitif Gündem ve Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi, derhal sonuç verecek şekilde Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yükümlülüklerine bağlansın. Şimdilik taslakta Cenevre’nin çöküşünden ‘hayal kırıklığı’ belirtilmekle yetiniliyor ve iki devlet çözümünü önermiş olmasına rağmen Türk tarafına dokunulmuyor.

2-Erdoğan’a sunulmaya çalışılan bu hediyeler, Maraş’ın bir bölümünün açılması ve kolonizasyon planları ışığı altında kapalı Maraş’ın BM’ye teslim edilmesine de bağlansın. Charles Michel’in karar taslağında kapalı Maraş’tan tek söz edilmiyor, Avrupa Konseyi Başkanı’nın üye devletlerin geçen Mart ayında kendisine verdiği yetkileri okumak zahmetine bile girmediği izlenimi uyandırıyor.

3-Kıbrıs, 27’lerin 25 Mart tarihli ortak beyanının yansıttığı, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesini -üye ülkelere veto kullanma hakkı veren- Avrupa Konseyi tarafından ilave yönlendirme şerhi altında olması şartına bağlı olmasının güvenceye alınmasını istiyor. Charles Michel’in taslağı, meseleye hiç atıf yapmıyor. Aksine, Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi yönündeki çalışmanın başladığını savunuyor ki bu gerçeği yansıtmıyor. Çalışmaların başlaması 27 üye devletin oy birliğiyle Komisyon’a yetki vermesi şartına bağlıdır. Böyle bir karar da alınmadı. Gerçekte, teknik düzeyde bir ‘görüşme’ yapıldı, bu da çalışmaların başlamış olduğu şeklinde algılanamaz.

4-Mülteciler konusunda Lefkoşa, pozitif ajanda çerçevesinde, Türkiye’den Yeşil Hat aracılığıyla ve/veya doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne mülteci akışına son verilmesinin güvence altına alınmasını istiyor.