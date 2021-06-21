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Et yerine, Makarnaya hücum

Kıbrıs’ın en fakir bölgelerinden Karpaz’da yaşayan vatandaşlar ‘özel günlerde’ dahi et yiyemez hale düştü

Et yerine, Makarnaya hücum
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Osman ZORLU

   Kuzey Kıbrıs’ın en fakir bölgelerinden olan Karpaz’da yaşayan vatandaşlar, hafta sonlarında kebap yeme alışkanlığını büyük ölçüde terk etti. İşini kaybeden, parasız kalan veya gelir kaybına uğrayan vatandaşların son zamanlarda makarna tüketimine ağırlık verdiği belirtiliyor.
   Mehmetçik köyünde faaliyet gösteren Çelebi market direktörlerinden Kemal Çelebi, geçmiş yıllarda özellikle babalar gününde et satışlarının arttığını, ancak bu yıl yok denecek kadar azaldığını söyledi.
   Kuzu etinin kilosu 90 ile 120 lira arasında satıldığını belirten market işletmecisi, Diyalog’un “vatandaşlar nasıl besleniyor?” sorusunu yanıtlarken “son zamanlarda makarna satışlarında fark edilebilir düzeyde artışlar oldu. Vatandaşlar 5 lira verip bir paket makarna alıyor, üzerine domates rendeliyor ve ucuz hellim rendeliyor” dedi.
   Çelebi, bölge halkının uzun yıllardan sonra ilk kez böylesi bir durum yaşadığına dikkat çekiyor. 

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 09:57
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Turkish power - 10 dakika Önce

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