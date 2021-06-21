Sert önlem istiyor

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Maraş kökenli Rumların yalnız kapalı Maraş’ta değil, Aşağı Maraş ve Ay. Luka bölgesinde de mal sattıklarını söyledi.

Bu yıl “Mağusa’nın düşüşünün 450’nci yıl dönümü” dolayısıyla “kent yeniden ve tamamen düşmesin” mesajını vermek hedefiyle etkinlik düzenleyeceklerini de söyleyen Yoannu, “müzakereler kati şekilde çöker ve uluslararası unsurun tepkisi yumuşak olursa, sonraki adım kolonizasyon olacak” uyarısında bulundu.

Fileleftheros, Simos Yoannu ile yaptığı özel röportajı “Mağusa’da Mülkler Satıldı… Simos Yoannu: Maalesef Satışlar Yalnız Kapalı Bölge ile Değil Aşağı Maraş ve Ay. Luka’yla da İlgili” başlığıyla aktardı.

Yoannu, kapalı Maraş’la ilgili faaliyetlerinin iki yıl önce başladığını hatırlatarak “Türk bakanların, o zamanlar Kudret Özersay eşliğinde kapalı bölgeyi ilk ziyaretlerini hatırlarsınız. İlk aşamada Türk askerinin kullandığı otele kadar sahil bölgesinde altyapı çalışmaları yapacakları kesindir. Müzakereler kati şekilde çöker ve uluslararası unsurun tepkisi yumuşak olursa, sonraki adım kolonizasyon ve bölgenin turistik açıdan geliştirilmesi olacak” dedi.

Kapalı Maraş’ta iki plajın açılması, temizlik ve bazı altyapı çalışmaları yürütülmesinin Maraş kökenlilerin duygularına dokunduğunu söyleyen Yoannu, iki yıldır büyükelçilerle temas etmekten ve mektup göndermekten başka bir şey yapmadıklarını, şimdi BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile temas turu başlattıklarını, Brüksel’e de gitmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Anastasiadis’le görüşecekler

Simos Yoannu, 6 Temmuz’da da gelişmeler hakkında bilgi almak ve bundan sonra atılacak adımları koordine etmek üzere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’le görüşeceklerini kaydetti.

Yoannu görüştükleri herkesin kapalı Maraş konusunda olumlu yaklaşarak Türkiye’ye baskı yapma sözü verdiğini ancak “neredeyse hepsinin, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusunda rota değiştirdiğine vurgu yaptığını” anlattı.

Buna Maraş kökenlilerin yaklaşımının ne olduğu sorulduğunda ise “Maraş Belediyesi olarak veya Belediye Başkanı olarak şahsen, bölgede yeni mal satışları olduğuna dair bilgi almadım. Tabii ki eğer yapıldıysa, geniş ölçekte yayınlanmaz. Maalesef yalnız kapalı bölgede değil Aşağı Maraş, Ay. Luka vb. gibi geniş belediye sınırları içerisinde mal satışları oldu” ifadesini kullandı.

Tapular Türklerin elinde

Simos Yoannu, Rum Tapu Dairesi’nin Rum İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının iş birliğinde kapalı bölgede envanter çalışması yapıldığını, özel konutlar, oteller, dükkanlar, atölyeler, kamu alanları, boş arsalar ve bahçelerin envanterinin çıkarıldığını ancak tapu kayıtlarının Türk tarafının elinde olması nedeniyle sadece yüzde 75’inin mülkiyetinin belirlenebildiğini anlattı.