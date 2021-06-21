İki kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta arazi kavgası kundaklamaya dönüştü.

İddialara göre; eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgede istedikleri araziyi Ramadan Binatlılı’nın kiralamasına öfkelenen Elmas Karamanoğlu ile Abdurrahman Balcıoğlu, hırsını alabilmek için tarlayı ateşe verdi.

Arazi içerisindeki balyaları çakmakla tutuşturan zanlılar, büyük bir yangına neden oldu. Binatlılı’nın arazisindeki yangın çevredeki bahçelere de sıçradı.

Yangın söndürülse de Binatlılı’ya ait 58 adet rulo balya, G.D.’nin narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portakal ağacı ve damlama sulama lastiği, R.K.’ye ait 12 adet zeytin ağacı, D.M.’ye ait 6 adet limon ağacı hasar gördü.

Kamera kayıtlarından tespit edilerek, gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Arazide çıkan yangın 3 bahçeye sıçradı

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Elmas Karamanoğlu ve Abdurrahman Balcıoğlu’nun 19 Haziran 2021 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen kundaklama suçundan dolayı gözaltına alındıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 19 Haziran günü saat 12.40 sıralarında Güzelyurt'ta, eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgedeki Ramadan Binatlılı isimli şahsın kirasındaki 10 dönüm arazi içerisindeki balyaları çakmakla ateşe vererek, kundakladıklarını söyledi. Polis, arazi içerisindeki balyaların ve kuru otların yangını ifade etti.

Polis, yangının Güzelyurt İtfaiye Şubesi tarafından tamamen söndürüldüğünü ve çevredeki bahçelere de sıçradığını kaydetti.

Polis, Ramadan Binatlılı’ya ait 58 adet rulo balya, G.D.’nin kirasında bulunan narenciye bahçesi içerisindeki 22 adet portakal ağacı kısmen, damlama sulama lastiği tamamen, R.K.’ye ait 12 adet zeytin ağacı tamamen, D.M.’ye ait 6 adet limon ağacının da kısmen yanarak hasar gördüğünü aktardı.

Polis, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada olay yerine yakın çevre güvenlik kameralarının incelendiğini; görüntüde zanlıların kullanımında bulundurdukları BP 151 plakalı Reno marka araç ile olay yerine gittiklerini ve buradan ayrılmaları ile birlikte yangının çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını ve olayda kullanılan BP 151 plakalı araç ise tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Aralarında husumet vardı

Polis, yapılan araştırmada zanlılar ile R.B. arasında geçmişte arazi kiralama yüzünden tartışma çıktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların geçmişte yaşanan husumet yüzünden tarlayı kundaklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlı Elmas Karamanoğlu’nun gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.