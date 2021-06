Kuzeyde 16, güneyde ise 61 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 194 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, iyileşen 20 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 610 test sonucunda 61 yeni

Covid-19 vakası tespit edildi.

Her iki kesimde can kaybı olmazken, kuzeyde yoğun bakımda hasta kalmadı.

KKTC’deki pozitif vakaların karantinadaki 2 temaslı ve 8’i Lefkoşa, 6’sı da Girne bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre yerel vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa K.kaymaklı-3, Alayköy-1, Marmara-2, Gönyeli-1, Surlariçi-1.

Girne Merkez- 3, Alsancak-2, Zeytinlik-1.

Açıklamaya göre şu anda yoğun bakımda hiçbir Coronavirüs hastası bulunmuyor.

Ülkede Coronavirüs vakalarındaki genel durum ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199, Toplam Vaka Sayısı: 7763, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270, Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 0,

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226

Güvende Kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 610 test sonucunda 61 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise olmadı.

Kıbrıs Rum kesiminde dün itibarıyla toplam vaka sayısı 73 bin 643'e yükseldi, toplam can kaybı ise 378'te kaldı.

Tedavisi devam eden 46 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.