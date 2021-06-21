Kuzeyde 16, güneyde ise 61 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 194 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, iyileşen 20 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 610 test sonucunda 61 yeni
Covid-19 vakası tespit edildi.
Her iki kesimde can kaybı olmazken, kuzeyde yoğun bakımda hasta kalmadı.
KKTC’deki pozitif vakaların karantinadaki 2 temaslı ve 8’i Lefkoşa, 6’sı da Girne bölgesinden olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre yerel vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:
Lefkoşa K.kaymaklı-3, Alayköy-1, Marmara-2, Gönyeli-1, Surlariçi-1.
Girne Merkez- 3, Alsancak-2, Zeytinlik-1.
Açıklamaya göre şu anda yoğun bakımda hiçbir Coronavirüs hastası bulunmuyor.
Ülkede Coronavirüs vakalarındaki genel durum ise şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199, Toplam Vaka Sayısı: 7763, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270, Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 0,
Güvende Kal uygulaması
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226
Güvende Kal genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155
Güneyde can kaybı yok
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 610 test sonucunda 61 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı ise olmadı.
Kıbrıs Rum kesiminde dün itibarıyla toplam vaka sayısı 73 bin 643'e yükseldi, toplam can kaybı ise 378'te kaldı.
Tedavisi devam eden 46 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.