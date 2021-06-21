‘Hedeflerimizi aktardık’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye döndü. Tatar, yurda dönüşünde Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısıyla Antalya’daki temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da katıldığı Diplomasi Forumu’nda bazı ülkelerin Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanlarıyla, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da Dışişleri bakanlarıyla görüşme imkanı bulduğunu söyledi.

Hem kendisinin hem de Dışişleri Bakanı’nın yaptığı görüşmelerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamadaki pozisyonunu aktardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yıllardır süregelen müzakere süreçlerini, bundan sonraki hedeflerimizi ve son Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğumuz yeni vizyonumuzu, yeni siyasetimizi anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çoğu ülkenin Kıbrıs ile ilgili detayları bilmediğine işaret ederek, bu tür toplantıların bu detayları anlatma fırsatı verdiğini kaydetti.

Tatar, “Bu toplantılarda anlattığımız süreçlerin ilgili ülkeler tarafından ilk kez duyulduğunu gördüm. Böyle toplantıların bu tür faydaları var. Bizim oradaki en büyük gücümüz elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin ağırlığı idi. Nitekim Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında Kıbrıs Türk halkının artık iki devletli temelde bir anlaşmayı yapması gerektiğini, ancak böyle bir anlayışla çözümün mümkün olacağını ifade etmiştir” dedi.

Toplantıların Türkiye ile birlikte mutabakat içinde yürütülen politikanın dünya genelinde kabul görmesine yönelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yapılan istişarelerde karşılıklı ziyaretlerle diyaloğun sürdürülmesi anlayışının benimsendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’daki toplantılarda KKTC’nin yeni pozisyonu, iki devletli çözüm ve Cumhurbaşkanı seçilmesiyle oluşan olumlu havanın geleceğe yönelik bir umut ortaya koyduğunu söyledi.

Tatar, “Pandemi sonrasında da Türkiye ile gidiş gelişler, ekonomik anlamda da hem turizm hem yükseköğretimde hem de sanayi ve ticaret faaliyetleriyle iki ülke arasındaki bağların gelişebileceği ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe umutla bakabilme noktasında bize özgüven kazandırmaktadır” dedi.

KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artıyor

Öte yandan Tatar, dün ülkeye dönmeden önce Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni tarafından karşılanan Tatar, cemiyet müzesini gezdi. Ardından kendisi için Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesen Tatar'a üzerinde "Ana Vatan Yavru Vatan el ele" yazılı kılıç hediye edildi.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik duygularının, gönül bağlarının pekiştirildiğini anlatan Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için iş birliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü belirten Tatar, "Bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. ADF'de birçok ülkenin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla bunu paylaştık. Gereklerini izah ettik." dedi.

Antalya'daki çok sayıda turizmcinin KKTC'de de yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor." ifadelerini kullandı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de Antalyalı gazeteciler olarak KKTC'yi çok önemsediklerini söyledi. Yeni, Antalya ve Ada'nın birbirinden ayrılmaz özellikleri ve bağları olduğunu dile getirdi.