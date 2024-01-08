Rum tarafının amacı panik yaratmak

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kuzey Kıbrıs’taki mülk satışlarıyla ilgili hazırlanan

Bir paket olduğunu söylerken, avukat Akan Kürşat’ın Roma’da tutuklanmasını kendilerinin istediğini açıkladı.

Kombos, Kürşat’ın tutukluluğu konusunda bir yenilik olup olmadığı sorusuna “Roma’da tutuklandığı anda derhal bilgilendirildik. Konunun ilk andan beri takipçisiyiz. İtalya’daki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. İstenilen, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından çıkartılan ve Kıbrıs’a iadesi ile ilgili bir tutuklama emrinin icrasıdır ve artık adli niteliktedir” cevabını verdi.

Kuzeydeki Rum mülklerinin satışları ve bunu önlemeye yönelik çalışmaların sorulması üzerine, “Bu konuda birçok çalışma yaptık. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum mallarının ihlal, yasadışı satışı ya da gaspı söz konusu olduğunda bunu engelleyecek ya da cezalandıracak enstrümanlara sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu konuyla çok ciddi anlamda uğraştıklarını ve bir paket hazırlandığını belirten Kombos “var olan önlemler paketinin tamamını uygulamaya hazır olmazdan önce kamuoyu önünde detaylarını tartışmak doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Rum bakan, önlemlerin uygulama mı yoksa siyasi mi olduğu sorusuna “pratik, hem siyasi hem hukuki” cevabını verdi.

Kuzeydeki Rum mallarını terk etmeyeceklerini söyleyen Kombos “İşgal bölgelerindeki Kıbrıs Rum malı satışı ve yasadışı gaspa karışanların sayısı çok fazla” dedi.

Çok sayıda müdahil olan var

Konstantinos Kombos, önünde benzer şekilde başka Kıbrıslı Türk avukat isimleri olup olmadığı sorulduğunda ise “Kıbrıs Rum malı alım-satımları dikey bir artış olması nedeniyle çok sayıda da müdahil olan var” yanıtını verdi. Kombos, şöyle devam etti:

“Bu, haklı olarak hükümetin de, halkın da ilgilendiği bir konu. Önemli bir sayı var ancak hepsi aynı şekilde göğüslenebilecek gibi değil. Oluşturduğumuz önerilerle en iyi şekilde göğüslemeye veya en azından bu tür işlemlere karışanlar arasında endişe yaratacak şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yeni bir fenomen değil ancak devletin harekete geçmesini gerektirecek noktayı aşmış durumdadır. İmkanlarımız çerçevesinde bir plan hazırladık, uygulamaya koyacağız.”

Doğal gazı Türkiye ile görüşürüz

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Politis gazetesine yaptığı geniş açıklamada doğal gaz konusuna da değindi. Kombos, Türkiye ile doğal gazı görüşmeye hazır olduklarını ancak görüşmenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında olması gerektiğini söyledi.

“İki bölgeli, iki toplumlu federasyondan caymak bizim için intihardır” vurgusunu yapan Konstantinos Kombos, “Güvenlik Konseyi kararları ve Guterres Çerçevesi dışında hareket edemeyiz. Müzakerelere, Crans Montana görüşmelerindeki yemekte kaldığımız noktadan başlamalıyız” ifadelerini kullandı.