İskele'ye bağlı Bafra'da Çürümüş Kadın cesedi bulundu

Bafra'da oteller bölgesinde bugün öğle saatlerinde kayalıklar üzerinde sahile vurmuş ve çürümeye yüz tutmuş cansız bir kadın bedeni bulundu.Polisin verdiği bilgide cansız bedenin kimliği ile ilgili henüz bir tespit yapılamadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Bafra'da çürümeye yüz tutmuş cansız beden bulundu