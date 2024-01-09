Sarayda kritik toplantı

Rum Ulusal Konseyi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında, kuzeydeki mülk satışlarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temsilcisinin resmen göreve atanmasını ele aldı.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu gerek ara bölgedeki gelişmeler gerek Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğine dair basında yer alan haberlerin ardından Ulusal Konsey’i toplamasını talep etmişti.

Tüm siyasi parti liderlerinin yanı sıra eski Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katıldığı toplantıda Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği, katılımcıların konuyla ilgili görüş ve önerilerinin tartışıldığı bildirildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiyotis, Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler paketinin de ele alındığını söyledi.