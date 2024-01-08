2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 397 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde 62 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimler önceki gün gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin 608 araç sürücüsü kontrol edildi. 229’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 397 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 62 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Trafik denetimlerinin yanı sıra asayiş kontrolleri de gerçekleştirildi.

Polis, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişiyi tutuklayıp, aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde önceki gün polis denetim ve kontrolleri sonucunda KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tespit edildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.