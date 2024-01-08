Bir garip ölümlü kaza...

Salamis yolu üzerinde Zahra GHODRATI’ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının dün akşam saat 19:30 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.Sabah saatlerinde Polis bültenine yansıyan ilgili ölüm haberinde, polis basın subaylığı kazanın dün akşam olmuş olabileceği üzerinde duruyor..

Yapılan açıklamada Kaza yapan aracın ağaçların arasında kalması kazanın görülmemesine neden olmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“İskele – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Zahra GHODRATI’ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu kazanın 07.01.2024 tarihinde saat 19:30 sıralarında meydana geldiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”