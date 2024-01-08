Kafasını yardı

Lefkoşa’da bir bara eğlenmeye giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada Hatice Koçak, kız arkadaşının sevgilisinin başına içki şişesiyle vurarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Polis, zanlının 4 Ocak 2024 tarihinde saat 02. Dereboyu’nda faaliyet gösteren bir Bar'da eğlendiği esnada, kız arkadaşının sevgilisi olan E.S.’nin başına, aralarında çıkan tartışma sonucunda sert bir cisim ile vurarak 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, şikâyetin 6 Ocak 2024 tarihinde yapıldığın, E..S.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini, kafasında 4 santimlik kesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 7 Ocak 2024 tarihinde tutuklandığını, ayrıca görgü tanıklarından olayın gerçekleştiğine dair ifade temin edildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza atması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

