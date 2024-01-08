Gözü döndü

Suna ERDEN

Gemikonağı'nda bir öğrenci yurdunda meydana olayda 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Fırat Yurdakul, eski kız arkadaşı Ç.G.(20) ile onun erkek arkadaşı M.Ç.’yi (20) bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı Yurdakul’un saldırı sırasında 23 santimlik bıçak kullandığı ve yurt odasının kan gölüne dönüştüğü bildirildi.

Olayda karnına bir kez bıçak darbesi alan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilirken, defalarca bıçaklanan ve ağır yaralanan M.Ç. Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı.

Tutuklanan Yurdakul’un ifadesinde “ilişkilerini gözüme sokarak yaşıyorlardı, bu nedenle bıçakladım” dediği öğrenildi.

Hakkında “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma ,kadına şiddet” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı mahkemede ise “Ona yakın çevremden biriyle çıkma demiştim ama sürekli görüştüğüm adamla birlikte oldu” dedi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Prime Apart Daire 7'de meydana geldiğini söyledi.

Polis, Fırat Yurdakul’un konuşmak amacıyla önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı aynı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek, odaya giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının yeni ilişkisini gözüne soktuğu gerekçesiyle, 23 santimlik bıçağı eski kız arkadaşı Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladığını açıkladı. Polis memuru, zanlının daha sonra eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerine birçok kez bıçağı sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının aynı tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Ameliyata alındı

Polis, Ç.G.’nin Topel Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kendi isteği ile taburcu edildiğini, erkek arkadaşı M.Ç.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılması gerektiğini açıkladı.

Polis memuru, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, 3 gün süre istedi.

Onu uyarmıştım

Polisin ardından söz alan zanlı ise eski kız arkadaşını uyardığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ona istediğin kişiyle çıkabilirsin ama benim çevremden biri olmasın demiştim. M.Ç. benim çevremden ve sürekli görüp, görüştüğüm biriydi. Gitti onunla sevgili oldu, üstelik bu ilişkiyi gözüme soktular. Konuşmak için gittim önce onlar bana saldırdı ve darp etti. Ben de bıçakladım. Bıçağı benimdi.”

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.