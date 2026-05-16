Türkiye’yi suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Yunan Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindi ve iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Yunanistan’ın, Ağrotur üssüne yapılan İHA saldırısı üzerine yaptıkları yardım çağrısına olumlu cevap vermesine değinen Hristodulidis, Konstantinos Karamanlis’in 1974’te söylediği "Kıbrıs çok uzak’ sözünün özellikle kendi jenerasyonlarında bir travma olduğunu ifade etti.

Hrtistodulidis, Yunanistan’la bugünkü ilişkilerine değinirken “Yunan hükümetinin savunma kabiliyetimizi takviye talebimize derhal cevap vermesi, Avrupa ülkelerinden de benzeri görülmemiş bir dayanışmanın pratikte yaratılmasına öncü oldu” dedi. Hrtistodulidis, Yunanistan ile ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, konuşmasının bir bölümünde Rumlarla Yunanların “ortak mücadele ve fedakarlıkları” üzerinde durdu.

Türkiye’yi 1963’te ve 1974’te "taksim planlamakla” suçlayan Hristodulidis, Yunan yetkililerin, asker ve sivillerin Türkiye’nin planlarını engellemek için güçlü bir sesle "varız" diyerek "en kıymetlilerini" feda ettiğini öne süren Hristodulidis, “O günlerde bize yaptığınız yardımı asla unutmayacağız.” dedi. Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Hristodulidis Türk tarafını “zorluk çıkarmak ve oyalama taktiği uygulamakla” da suçladı.

Hristodulidis, “Türkiye, savaş sonrası Avrupa döneminin en büyük suçlarından birini işliyor. 52 yıldır uluslararası ve Avrupa hukuku ihlal ediyor; Kıbrıs işgal ediliyor, sömürgeleştiriliyor ve temel insan hakları ihlal ediliyor” ifadelerini de kullandı.

