‘Orduya güç verecek’

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin “Güvenli Programı” kapsamında elde edeceği yaklaşık bir milyar 180 milyon Euro tutarındaki fonun, önümüzdeki beş yıllık dönemde savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ülkenin Avrupa güvenlik sistemindeki rolünün daha etkin hale getirilmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı.

Palmas, açıklamayı Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde düzenlenen kurbağa adamlar mezuniyet töreninde yaptı. Palmas, törende yaptığı konuşmada, söz konusu finansmanın yalnızca askeri harcamalar için değil, aynı zamanda stratejik savunma altyapısının modernizasyonu ve Avrupa savunma politikalarıyla uyumun artırılması için değerlendirileceğini ifade etti. Palmas, öncelikli hedefin Avrupa’daki müttefik ülkeler ve ortaklarla iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirterek, savunma diplomasisinin geliştirilmesinin Güney Kıbrıs’ın güvenlik politikalarında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Ulusal Muhafızların güçlendirilmesinin temel öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Palmas, caydırıcılık kapasitesinin artırılmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün korunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Palmas ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de istikrar ve iş birliği açısından kilit bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirtti. Konuşmasında, savunma yatırımlarının yalnızca askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı da destekleyeceğine dikkat çeken Palmas, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen güvenlik politikalarına aktif katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.