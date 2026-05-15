Gelişmeler olumlu

Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Avrupa pazarı için ilk gaz üretiminin 2027 yılının sonunda veya 2028 yılının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre; Güney Lefkoşa'da gerçekleşen gayri resmi Enerji Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Damianos, Chevron şirketinin Afrodit yatağı için ön mühendislik ve tasarım (FEED) çalışmalarına devam ettiğini ve bu çalışmaların, gelecek yıl Ocak ayında başlayacağını; nihai yatırım kararının ise sonraki altı ay içinde verileceğini söyledi.

Habere göre Damianos, ilk doğalgaz üretimini 2030 veya 2031 yılında hedeflediklerini ve bu plan doğrultusunda ilerlediklerini; “Kronos” hedefi için ise, gazın Mısır'daki “Zohr” yatağı üzerinden taşınarak Avrupa pazarına sunulabilmesi için ticari, yasal ve teknik şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasına yönelik görüşmelerin son aşamasına geldiğini belirtti.

Damianos, önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde bir anlaşmaya varılması halinde Avrupa pazarı için ilk gaz üretiminin 2027 yılının sonunda veya 2028 yılının ilk yarısında yapılabileceğini ifade etti.

Mihalis Damianos, “ExxonMobil'in keşifleri” ile ilgili olarak ise, ilk gazın en erken 2033'te çıkması beklendiğini, özellikle inşaat alanında yapılması gereken çok sayıda teknik çalışma bulunduğunu söyledi.