Rum Yönetimi’ne tepki var

Politis gazetesi “Neden Suyu Kanlıdere’ye Atıyoruz?.. Su Kıtlığı Artık Kaçınılmaz Bir Gerçekken Bazıları Sorumluluklarını Üstlenmeli” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, tesiste arıtılan temiz suyun Kanlıdere’ye döküldüğünü, arıtma tesisinin çiftçiler yerine Kanlıdere’yi suladığını ve arıtılan suyun tesisten Rum kesimine taşınması için boru hattı olmadığını yazdı.

Arıtma tesisinin kompost/gübre de ürettiğini, bunların sağa-sola dağıldığını yazan gazete, tesise yaptığı ziyaretle ilgili izlenimlerini paylaştığı bir habere de yer verdi.

Tesiste arıtılan temiz suyun çiftçiler ve ekilen mahsuller yerine Kanlıdere’ye aktığını yineleyen gazete, tesiste teknolojinin çalıştığını ancak üretilen kaynakların değerlendirilmesinin bölük pörçük ve esaslı bir planlama yapılmaksızın sürdüğüne işaret etti.

Habere göre, “Lefkoşa (Rum) İlçe Teşkilat Başkanı” Konstantinos Yorgacis ise gazeteye açıklamasında, arıtma tesisinin daha çok su üretebileceğini ancak suyun taşınmasıyla ilgili gerekli altyapıların bulunmadığını söyledi.

Suya sahip olmalarına rağmen, bunu Rum kesimine taşıyacak boru hatlarına sahip olmadıklarını ifade eden Yorgacis, suyun çoğunun Kanlıdere’ye gittiğini ifade etti.

Yorgacis gerekli boru hattının neden inşa edilmediği konusundaki soruya yanıtında ise, siyasi anlaşmaya ve ekonomik kaynaklara ihtiyaç olduğunu belirtti. Yorgacis, suyun boru hattıyla taşınmasıyla ilgili projenin maliyetinin çok fazla olduğunu ifade etti.

Yorgacis, bunun Kıbrıs Türk tarafının hiçbir ekonomik katkısı olmadan, Rum Yönetimi ve AB tarafından finanse edileceğini de öne sürdü.

Haberinde arıtılmış suyun değerlendirilmemesine dair sorunun sadece Haspolat’la sınırlı olmadığını da kaydeden gazete, kısa süre önce Rum Sayıştay Başkanının yayımladığı raporun Güney Kıbrıs genelinde, arıtılmış suyun yalnızca yüzde 50’sinin değerlendirildiğini ortaya koyduğunu ekledi.

Gazete, Sayıştay Başkanının raporuna dayanarak her yıl Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'nde üretilen yaklaşık 11 milyon metre küp arıtılmış suyun boşa gittiğini ve bu suyun arıtılmasının ise yılda yaklaşık 9 milyon Euro’ya mal olduğunu ekledi.

