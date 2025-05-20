Turistler kaçmaya başladı

Japonya’da yayınlanan bir mangada Temmuz ayında büyük bir deprem olacağının öngörülmesi üzerine turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Japonya’da bir çizgi romanda yakın zamanda doğal bir afetin yaşanacağının iddia edilmesi üzerine bazı turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Söz konusu mangada, “gerçek bir afet” yaşanacağı ifade ediliyordu.

CNN International’ın haberine göre; manga sanatçısı Ryo Tatsuki tarafından 1999 yılında yayınlanan “Gördüğüm Gelecek” (The Future I Saw) isimli çizgi romanda Mart 2011 için de büyük çaplı bir felaket uyarısında bulunulmuştu. 11 Mart 2011 tarihinde gerçekten bir deprem oldu; Tohoku bölgesinde yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıcı bir tsunami Japonya’yı vurdu.

Söz konusu eserin 2021 yılında yayınlanan “tam sürümü” bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında yaşanacağını iddia etti. Bunun yanı sıra Japonya ve Hong Kong’daki medyumlar da benzer uyarılarda bulundu. Bu ise özellikle internet ortamında büyük bir paniğe sebep oldu, ardından bazı turistler bölgeye yapacakları seyahat ve ziyaretleri iptal etmeye başladı.

WWPKG isimli seyahat acentesinden CN Yuen’in verdiği bilgilere göre, Japonya’ya yapılan rezervasyonlar Paskalya tatilinden bu yana yarı yarıya düştü. Rezervasyonların gelecek ay da düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Çizgi romandaki öngörüyle birlikte ortaya atılan spekülasyonlar, özellikle Çin anakarası ile Hong Kong’dan gelecek olan turistler arasında endişeye sebep oldu. Çin Japonya’ya en fazla turist gönderen ikinci, Hong Kong ise dördüncü ülke olarak biliniyor. Fakat söz konusu korku diğer bölge ülkeleri Tayland ve Vietnam’a da yayıldı. Bu ülkelerde yapılan sosyal medya paylaşımlarında insanlara Japonya’ya gitmeden önce bir kez daha düşünmeleri söylendiği görüldü.

Japonya büyük depremlere yabancı bir ülke olmasa da Japonya hükümeti ocak ayında gelecek 30 yıl içinde ülkenin güneyindeki Nankai Trough bölgesini büyük bir depremin vurması ihtimalinin yüzde 80 olduğunu açıklamış, bu da “büyük deprem” korkularının artmasını beraberinde getirmişti. Bazı deprem bilimciler ise bu uyarıları eleştirerek bunların gerçek olabilme ihtimalini sorgulamıştı.

